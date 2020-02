A63 bei Mainz-Süd bis Ende März immer wieder dicht

Mainz Bei Mainz müssen Fahrer ab Mitte Februar an mehreren Wochenenden einen Umweg einplanen. An Fastnacht gibt es aber eine Ausnahme. Wegen Bauarbeiten am Autobahnkreuz Mainz-Süd müssten die Autobahn 63 und die Bundesstraße 40 gesperrt werden, kündigte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) an.



„Der Verkehr auf der A 60 ist nicht betroffen.“

Die Sperrungen sollen ab dem 14. Februar bis Ende März an sechs Wochenenden eingerichtet werden. „Die werden wir benötigen“, sagte eine LBM-Sprecherin. Schneller gehe es wahrscheinlich nicht. Die Sperrungen sollen jeweils ab Freitagabend (21.00 Uhr) bis zum Montagmorgen (5.00 Uhr) andauern. Eine Bestätigung der Termine will der LBM immer kurz vor den betroffenen Wochenenden auf seiner Homepage veröffentlichen.