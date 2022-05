Corona : Ab Juni nur noch zwei statt vier Impfzentren im Saarland

Ein Plakat mit der Aufschrift «Impfen schützt» steht vor einem Impfzentrum. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Angesichts eines schwächeren Andrangs sollen im Saarland von Juni an nur noch zwei der vier Corona-Impfzentren weiter in Betrieb sein. Mit „bedarfsorientiert angepassten“ Öffnungszeiten werden das die Einrichtungen in Saarlouis und Neunkirchen sein, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dort aus starteten auch weiterhin mobile Impfteams. Das Impfzentrum in Saarbrücken werde zum 31. Mai in einen „Stand-by-Modus“ versetzt und die Technik des vierten Zentrums in Wadern-Büschfeld dann eingelagert.

Hintergrund ist nach den Worten des neuen Saar-Gesundheitsministers Magnus Jung (SPD), „dass sich die Lage im Herbst im Falle einer erneuten schweren Infektionswelle wieder ganz anders darstellen“ könnte und erneut Impfzentren für eine schnelle Impfkampagne benötigt würden. Der Bund habe zugesagt, die Hälfte der Kosten vorerst bis zum 25. November 2022 zu übernehmen. Jung erinnerte auch an die zusätzlichen Impfangebote niedergelassener Ärzte im Saarland.

© dpa-infocom, dpa:220504-99-157538/2

(dpa)