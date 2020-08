Ab September neuer Service mit E-Fahrzeugen auf Abruf

Mainz In Mainz bringt vom 1. September an ein neuer Shuttle-Service auf Anfrage Fahrgäste mit Elektrofahrzeugen von A nach B. Insgesamt stünden zehn Fahrzeuge mit bis zu sechs Sitzplätzen zur Verfügung, erklärte die Mainzer Mobilität am Donnerstag.

Wegen der Corona-Abstandsregeln würden derzeit aber maximal drei Fahrgäste gleichzeitig in einem der sogenannten „MainzRIDER“ mitgenommen.

Reisende könnten über eine kostenlose App den Service buchen. Zunächst sollen die Fahrzeuge zwischen 18.00 Uhr und 4 Uhr morgens in den Stadtteilen Mombach, Hartenberg-Münchfeld, Gonsenheim, Drais und Finthen fahren. Fahrgäste könnten an rund 1000 virtuellen Haltestellen sowie schon bestehenden ÖPNV-Stopps zu- oder aussteigen.

Nach Buchung einer Fahrt per App soll ein Fahrzeug binnen 15 Minuten an der jeweiligen Haltestelle sein. Wenn ähnliche Fahrten von mehreren Kunden bestellt sind, werden diese in einem Wagen gebündelt. Fahrgäste mit einer Zeitkarte der Mainzer Mobilität zahlen pro Fahrt einen Euro. Alle anderen kostet die Mitnahme fünf Euro. Der Preis wird über die App beglichen.