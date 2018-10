später lesen Abbruch Schiersteiner Brücke: Das Herzstück Ost verschwindet FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

An einem der bekanntesten Verkehrs-Nadelöhre des Rhein-Main-Gebiets haben am Mittwochabend Abbrucharbeiten begonnen. An der Schiersteiner Brücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden verschwindet bis zum frühen Montagmorgen das sogenannte Herzstück Ost, ein 109 Meter langes Brückenelement auf Mainzer Seite. dpa