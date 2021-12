Abends Schüsse im Garten: Mann will Einbrecher abschrecken

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Güllesheim Ein Mann hat in seinem Garten jeden Abend Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgefeuert, um nach seinen Angaben mögliche Einbrecher einzuschüchtern. Das erklärte der 55-Jährige in Güllesheim im Landkreis Altenkirchen der Polizei, nachdem diese den Anwohner wegen der Schussgeräusche aufsuchte, wie die Beamten am Sonntagmorgen mitteilten.

Der Mann feuerte die Schüsse demnach am Samstagabend aus seinem Garten in einem Wohngebiet ab.

Der Mann besitzt den Angaben nach einen kleinen Waffenschein. Da er dadurch niemanden gefährde, sei das Abfeuern einer Schreckschusswaffe auf seinem Privatgrundstück nicht verboten, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten redeten aber eindringlich auf den 55-Jährigen ein. Der Mann habe sich daraufhin einsichtig gezeigt und wolle sich in Zukunft auf andere Art vor möglichen Einbrechern schützen.

(dpa)