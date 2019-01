später lesen Abfalleimer streift Frau: Prozess um versuchten Totschlag FOTO: David-Wolfgang Ebener FOTO: David-Wolfgang Ebener Teilen

Nach einem mutmaßlichen Wurf eines mehrere Kilo schweren Abfalleimers aus einem Gebäude in Mainz hat vor dem dortigen Landgericht der Prozess gegen einen Mann begonnen. Er soll den Metalleimer in einer Nacht im Juni 2017 aus dem dritten Stock eines Hauses in der Innenstadt geworfen haben, unten warteten Menschen in einer Schlange vor einem Club. dpa