Abgebrochene Flasche in Hals eines Rivalen gerammt

Ein Mann soll in Ludwigshafen einen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Flasche attackiert und verletzt haben. Das 24 Jahre alte Opfer erlitt Schnittverletzungen am Hals und kam in eine Klinik, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. dpa