Abgebrochenes Spiel Darmstadt: FCK wird komplett wiederholt

Trainer Jeff Strasser vom 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Abbruch des Zweitliga-Spiels in Darmstadt nach Angaben seines Clubs keinen Herzinfarkt erlitten. Dies könne nach ersten Untersuchungen im Krankenhaus in Darmstadt ausgeschlossen werden, teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. „Im Laufe des heutigen Tages erfolgen weitere kardiologische Untersuchungen, um eine eindeutige Diagnose stellen zu können“, hieß es. dpa

Das abgebrochene Zweitliga-Kellerduell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Kaiserslautern wird in voller Länge wiederholt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag in Frankfurt/Main mit. Die DFL will die Partie „schnellstmöglich“ neu terminieren. „Klar ist, dass die Begegnung über die komplette Spielzeit von 90 Minuten ausgetragen wird, es also keine Fortsetzung des Spiels nur ab der Halbzeit geben wird“, hieß es in der Erklärung der Dachorganisation der Proficlubs.

Die DFL verwies auf den Paragraf 14.4. der Spielordnung: „Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen.“

Weil FCK-Trainer Jeff Strasser in der Pause notfallmedizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wurde die Begegnung vor 17 400 Zuschauern in der zweiten Halbzeit nicht fortgesetzt. Strasser hat nach Angaben des Tabellenletzten keinen Herzinfarkt erlitten, wird aber weiter untersucht.

