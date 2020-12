Abgeordnete häufiger gerügt und auch zur Ordnung gerufen

Der rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Mainz Seit dem Einzug der AfD in den rheinland-pfälzischen Landtag hat das Präsidium häufiger mäßigend in Debatten eingreifen müssen. In der fast beendeten 17. Wahlperiode sind insgesamt zwölf Rügen ausgesprochen worden, zehn mehr als in der vergangenen Legislaturperiode - jeweils bis Mitte Dezember des letzten Jahres der Wahlperiode (also 2015 und 2020). Das berichtete Landtagssprecher Marco Sussmann der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

In der 16. Wahlperiode waren allerdings auch nur drei Fraktionen im Landtag vertreten: SPD, CDU und Grüne. 2016 kam die AfD neu hinzu und die FDP zog wieder in den Landtag ein.

Von den 12 Rügen gingen 6 an die AfD, je 2 an SPD und Grüne sowie eine an die CDU-Fraktion und eine an die Landesregierung. Die FDP-Abgeordneten bekamen keine. Im Laufe der 17. Wahlperiode haben die Rügen aber abgenommen, die Debatten wurden weniger aggressiv, im Dezember-Plenum wurde keine einzige verteilt.