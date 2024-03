Umwelt Abgeordnete wollen Videoüberwachung von Müllplätzen prüfen

Zuvor hatte die CDU-Fraktion einen Antrag eingebracht, in dem eine Videoüberwachung an Wertstoffcontainern als „wichtige und geeignete Maßnahme“ zur Verbesserung von Sicherheitsordnung und Sauberkeit bezeichnet wurde. Die Abgeordnete Anja Wagner-Scheid (CDU) hatte darauf verwiesen, dass das Saarland jährlich bis zu 12 Millionen Euro für die Beseitigung von illegal entsorgtem Müll aufbringen müsse. Der Abgeordnete Stefan Löw (SPD) warnte allerdings davor, dass die illegale Ablagerung von Müll sich durch Videoüberwachung möglicherweise nur an nicht überwachte Orte verlagert. Beide Anträge wurden an den Umweltausschuss des Landesparlaments überwiesen.