Abgestürzter Heißluftballon: Ein Toter und sechs Verletzte

Die Hülle eines Heißluftballons hängt nach einem Unfall am Sonntagabend im Hang. Foto: Thomas Frey/dpa

Urbar Eine idyllische Ballonfahrt bei der Loreley ist schon fast vorbei - und endet tödlich. Der Absturz eines Heißluftballons mit sieben Insassen macht eine aufwendige Rettungsaktion im Steilhang notwendig. Einem Mann können die vielen Helfer nicht das Leben retten.

Eine Windböe hat schräg gegenüber des Loreley-Felsens am Mittelrhein einen Ausflug mit einem Heißluftballon zum Alptraum werden lassen: Beim Absturz stirbt der Pilot, alle sechs Passagiere werden verletzt - zwei davon schwer. Der Anwohner Marko Weber teilte der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit, seine Frau habe am Sonntagabend zu ihm gesagt: „Guck mal, da kommt ein Ballon, der sieht aber nicht gut aus, ich glaube, der stürzt ab.“ Das Ehepaar habe dem schwerstverletzten Piloten noch zu helfen versucht.