Abi-Aufgaben nach Einbruch in Niedersachsen geändert

Ein Einbruch in ein niedersächsisches Gymnasium hat sich auch auf die Mathe-Abiturprüfungen im Saarland ausgewirkt. Das Bildungsministerium in Saarbrücken habe vorsorglich Prüfungsfragen für die Klausuren ausgetauscht, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Die Prüfungen hätten dennoch ohne Verzögerung am Mittwoch stattfinden können. Für das Austauschen von Fragen gebe es ein standardisiertes Verfahren. „Dieser Plan B hat auch in diesem Fall ohne Probleme gegriffen.“ dpa