Nachdem Rheinland-Pfalz und das Saarland am Mittwoch mit hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 31 Grad rechnen können, kühlt es sich zum Ende der Woche wieder ab. Am Donnerstag ist es zum Teil stark bewölkt mit nur wenig Auflockerungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. dpa