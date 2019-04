später lesen Ablässe von Flugzeugkerosin: Messstellen werden nachgerüstet Teilen

Mit nachgerüsteten Messstationen und Zusatzgeräten will die Landesregierung auf die Sorgen von Einwohnern und Kommunen über das umstrittene Notablassen von Flugzeug-Kerosin eingehen. „Die Ablässe von überschüssigem Kerosin über Rheinland-Pfalz haben bei vielen Bürgerinnen und Bürgern zu großen Sorgen und in vielen Räten zu Resolutionen geführt“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) in Mainz. dpa