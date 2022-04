Raumfahrt : Ablösung von Astronaut Maurer: Neue Crew an ISS angekommen

Cape Canaveral Die Ablösung für den saarländischen Astronauten Matthias Maurer ist da: Drei US-Amerikaner und eine Italienerin sind an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die US-Astronauten Kjell Lindgren, Bob Hines und Jessica Watkins sowie Samantha Cristoforetti von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa dockten mit einer „Crew Dragon“-Kapsel an der ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Rund 20 Stunden zuvor waren die Astronauten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus gestartet. Die Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk brachte damit zum fünften Mal im Auftrag der Nasa Astronauten zur ISS. Für Hines und Watkins war es der erste Flug zur Raumstation, für Lindgren und Cristoforetti der zweite.

Die sogenannte Crew-4 soll die derzeit an Bord der ISS stationierte Crew-3 ablösen - neben Maurer sind das die US-Astronauten Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron. Bis zur für Ende April geplanten Rückkehr der Crew-3 sind mit den Kosmonauten Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow nun für einen kurzen Zeitraum insgesamt elf Menschen auf der ISS stationiert.

© dpa-infocom, dpa:220428-99-73442/2

(dpa)