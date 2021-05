ESC-Legende aus Trier : „Sesselkleben ist boring und unsexy“: Guildo Horn rechnet mit deutschen Eurovision-Song-Contest-Machern ab

Trier/Rotterdam Nach katastrophalem Abschneiden beim Songwettbewerb rechnet Guildo Horn mit den deutschen ESC-Machern ab.

Der doch so liebe Guildo Horn muss mächtig gebrodelt haben, als er sah, wie beim Eurovision Song Contest der deutsche Sänger Jendrik über die Bühne hüpfte und eine in Mittelfinger-Kostüm verkleidete Tänzerin an dessen Seite hoppelte. Drei Punkte fuhr der deutsche Beitrag am Ende ein, alle kamen von der Jury, null vom Publikum, vorletzter Platz beim Wettbewerb – und ganz offensichtlich ein Ergebnis, das der „Meister“ aus Trier abnicken konnte. Denn einen Tag nach dem bekanntesten Songwettbewerb der Welt rechnete Guildo Horn mächtig mit dem Lied und noch mächtiger mit den deutschen ESC-Verantwortlichen ab, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finden sind. Auf Facebook schrieb Guildo Horn, ESC-Siebter des Jahres 1998: „Was mir den Abend leider verhagelt hat, ist die Erkenntnis, dass ich auch mal wieder gerne von deutscher Seite dergestalt vertreten werden möchte, dass es mich mit Freude und Aufregung auf der Couch zittern lässt.“ Er sehe Parallelen zur Fußball-Nationalmannschaft, kritisierte der Sänger weiter, denn auch diese habe zuletzt emotional „keinen Hering mehr vom Teller gezogen“, so Horn. „Ich will einfach mal wieder mitfiebern können, müssen, bitte! Bitte!“, flehte der 58-Jährige förmlich. Dann forderte er Konsequenzen der deutschen ESC-Strippenzieher. Selbst Jogi Löw habe als Bundestrainer ein Einsehen gezeigt und seinen Rücktritt nach der EM erklärt, ehe er sein komplettes Erbe zerdeppere. „Genau das würde ich mir von den deutschen ESC-Verantwortlichen auch wünschen. Da wurde lange genug rumgewurschtelt. Ihr Lieben: Sesselkleben ist boring und unsexy!“, lederte Guildo Horn los.