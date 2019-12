Abriss der Hochstraße Süd soll fünf Monate dauern

Ludwigshafen Im Fall der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd hat Ludwigshafen nun Zeitplan und Ablauf veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Steinruck kündigt harte Monate an. Beim Stadtfest im Juni soll das marode Teilstück aus dem Stadtbild verschwunden sein.

Der Abriss der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen soll Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck zufolge im Februar beginnen und im Juni abgeschlossen sein. Am 27. Januar beginne die von der Stadt beauftragte Abrissfirma mit der Einrichtung der Baustelle, sagte die SPD-Politikerin am Freitag. „Ich weiß, dass harte Monate vor uns liegen. Da reden wir nichts schön.“ Im Februar soll das erste Brückenteil fallen, und zum Stadtfest im Juni soll das einsturzgefährdete Teilstück der Hochstraße Süd aus dem Stadtbild verschwunden sein. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte Steinruck.