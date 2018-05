später lesen Abriss von Kühlturm in Mülheim-Kärlich hat begonnen FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Auf dem Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich haben die Arbeiten zum Abriss des Kühlturms begonnen. Arbeiter brachen ein Betonstück aus der oberen Umfassung des Kühlturms heraus und bereiteten damit den Einsatz einer Spezialmaschine vor, wie eine Sprecherin des Energieversorgers RWE am Donnerstag mitteilte. In der kommenden Woche werde diese Abbruchmaschine, ein umgebauter Bagger, von ihrer jetzigen Position auf die Kühlturmschale verschoben und dort justiert, sagte die Sprecherin. In der Woche ab dem 28. Mai werde die Maschine dann mit den Arbeiten auf der Mauerkrone in 162 Metern Höhe beginnen - falls die Wetterverhältnisse das Arbeiten in der Höhe zulassen. dpa