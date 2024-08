Notfälle Abrissarbeiten an eingestürztem Hotel in Kröv gehen weiter

Den zum Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz gehörenden Weinort hat der Hoteleinsturz hart getroffen. An diesem Sonntag ist ein Gottesdienst zum „gemeinsamen Innehalten und Haltgeben“ geplant. Jeder sei willkommen, hieß es in der Einladung der Polizeiseelsorge.