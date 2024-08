Betondecke zerlegt Abrissarbeiten nach Hotel-Einsturz gehen weiter

Rund zwei Wochen nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel dauern die Abrissarbeiten noch an. Derzeit werde die zuletzt aufliegende Betondecke zerteilt und nach und nach abtransportiert, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier. Wie lange die Arbeiten unter anderem mit einem Kran vor Ort weitergehen sollte, konnte er nicht sagen. Es werde aber auf jeden Fall noch diese Woche dauern. Insgesamt seien die Abrissarbeiten langwierig.