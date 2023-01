Karneval 2023 : Absage von Fastnachtsumzügen: CDU-Chef fordert Land auf, den Vereinen zu helfen

So feierten die Narren vor fünf Jahren in Traben-Trarbach. Foto: Hans-Peter Linz Foto: Hans-Peter Linz

Trier Der Landeschef der CDU, Christian Baldauf, gibt der Landesregierung die Schuld daran, dass reihenweise Fastnachtsumzüge wegen gestiegener Sicherheitsauflagen abgesagt werden. Er verlangt eine finanzielle Unterstützung des Landes für die betroffenen Vereine.

Für alles gebe die Landesregierung Geld, nur das Brauchtum lasse sie im Regen stehen. Es sind deutliche Worte, mit denen CDU-Landeschef und Noch-Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf die in seinen Augen Untätigkeit des Innenministers in Sachen Fastnachtsumzüge kritisiert. Während man im Innenministerium die Schuld an den reihenweise abgesagten Umzügen von sich weist, macht Baldauf ganz klar das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) dafür verantwortlich. Die darin gemachten Auflagen für Feste verunsicherten die Veranstalter, sagt der CDU-Politiker. Aus dem Innenministerium heißt es hingegen, das Gesetz könne dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Das Gesetz schreibe den Veranstaltern nicht vor, welche Sicherheitsmaßnahmen im Einzelfall konkret erforderlich sind. „Es stellt letztlich nur sicher, dass sich Veranstalter und zuständige Ordnungsbehörde mit der Fragestellung beschäftigt haben“, sagte ein Ministeriumssprecher in der vergangenen Woche unserer Redaktion.

Baldauf: Land darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen

Baldauf verlangt, dass die Landesregierung nun den Kontakt mit den Vereinen suche, ihnen das POG erkläre und ihnen bei der Anwendung helfe, wann ein Sicherheitskonzept und in welchem Ausmaß erforderlich sei. „Das Land kann sich nicht aus der Verantwortung stehlen“, sagt Baldauf im Gespräch mit unserer Redaktion. In Sonntagsreden werde bei jeder Gelegenheit das Ehrenamt von der Landesregierung gelobt und gleichzeitig erschwere man mit dem neuen Gesetz die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen. Wenn diese die Auflagen durch das POG erfüllen müssen, entstünden zum Teil sehr hohe Kosten. Daher müsse das Land mit einem Hilfsfonds die Vereine und Veranstalter von Festen unterstützen, fordert Baldauf. Und diese Unterstützung müsse kurzfristig kommen, damit nicht noch mehr Fastnachtsumzüge wegen gestiegener Kosten durch höhere Sicherheitsauflagen abgesagt werden müssten. Für die Umzüge, die bereits abgesagt wurden, wie der in Baldaufs Heimatstadt Frankenthal in der Pfalz, komme die Hilfe allerdings zu spät, ist sich der CDU-Mann bewusst.

Wie sich die zusätzlichen Anforderungen für mehr Sicherheit auswirken, zeigt sich konkret beim Trierer Rosenmontagszug. Auf rund 50.000 Euro schätzen die Verantwortlichen die Kosten unter anderem für Sicherheitsdienst, Sanitäter, Absperrungen und Beschilderungen. Ein Viertel mehr als beim letzten Umzug vor drei Jahren.

Es geht nicht nur um Fastnacht, auch Wein- und Dorffeste stehen auf der Kippe

Auch die Rheinische Karnevals Kooperation (RKK) hat finanzielle Hilfe gefordert. Weder Vereine noch die Kommunen können die durch das neue Gesetz entstehenden Kosten stemmen, sagte RKK-Präsident Hans Mayer.

Es gehe nicht nur um Fastnacht, sagt Baldauf. Die Auflagen durch das POG beträfen auch Wein- und Dorffeste. Wenn es dafür keine Hilfe gebe, seien auch diese in Gefahr. „Das Land macht das Brauchtum kaputt“, sagt er.

An diesem Donnerstag will sich der CDU-Chef mit Fastnachtern aus dem Land austauschen, um von ihnen zu erfahren, wie sich das neue Gesetz bei ihnen auswirkt und wie die Stimmung in den Vereinen ist. Auf Antrag der CDU soll sich der Landtag in der kommenden Woche in einer aktuellen Stunde mit dem Thema beschäftigen.

Fastnachtsdorf auf dem Marktplatz, statt Umzug durch den Ort

In Baldaufs Heimatstadt Frankenthal hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Statt eines Umzugs soll dort auf dem Rathausplatz ein Fastnachtsdorf aufgebaut werden. Die Vereine sollen dort ihre bereits gebauten Wagen präsentieren können und zwischen den (Weihnachts)Buden soll getanzt, geschunkelt und gesungen werden.