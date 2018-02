später lesen Absatz der Bitburger Braugruppe gesunken: Umsatz stabil FOTO: Bitburger Braugruppe FOTO: Bitburger Braugruppe Teilen

Auf dem bundesweit schrumpfenden Biermarkt kämpft auch die Bitburger Braugruppe mit rückläufigen Absatzzahlen: In 2017 verkaufte sie 6,8 Millionen Hektoliter, rund 2,9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Bitburg in der Eifel mitteilte. Der Umsatz dagegen legte mit 786,6 (2016: 786,0 Mio) Millionen Euro leicht zu. Dies gehe auch auf Preiserhöhungen bei den beiden Marken Licher und Wernesgrüner zurück, sagte der Geschäftsführer der Bitburger Braugruppe, Axel Dahm, am Dienstag. dpa