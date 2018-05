später lesen Abschied von enthauptetem Obdachlosen Teilen

Sechs Wochen nach der Enthauptung eines Obdachlosen in Koblenz können sich Bürger von dem Toten verabschieden. Wegen der sehr großen Anteilnahme am Tod von Gerd Michael Straten lässt ihn laut Polizei seine Familie in der Trauerhalle des Stadtteil-Friedhofs von Koblenz-Lützel aufbahren. Heute ist dort der geschlossene Sarg für die Öffentlichkeit zugänglich. Bürger können etwas in ein Kondolenzbuch schreiben. Nach Angaben eines Stadtsprechers sind zur Sicherheit auch Polizisten anwesend. dpa