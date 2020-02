Fußball : „Absolute Frechheit“: Lauterns Torwart-Idol Ehrmann schaltet Anwälte ein

Kaiserslautern Der Rauswurf des langjährigen Torwarttrainers Gerry Ehrmann durch den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern wird zur Schlammschlacht. Nachdem der Verein Ehrmann „Beleidigungen, Drohungen und Arbeitsverweigerung vorwarf, will dieser nun seine Anwälte einschalten.

Torhüter-Idol Gerry Ehrmann will sich juristisch gegen seine Freistellung beim 1. FC Kaiserslautern wehren. „Das lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt ist das eine Sache für die Anwälte“, sagte der 61-Jährige bei Sport1 und betonte: „Ich habe niemanden beleidigt und auch nicht die Arbeit verweigert. Das ist erfunden und erlogen. Das ist eine absolute Frechheit, was in der Pressemitteilung steht.“