Absperrung von Trierer Innenstadt wieder aufgehoben

Trier Nach der Amokfahrt mit fünf Toten in Trier hat die Polizei die Absperrung von großen Bereichen der Innenstadt noch in der Nacht zum Mittwoch wieder aufgehoben. „Die Stadt ist wieder frei“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

