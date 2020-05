Abstandsmarkierung: Fünft- und Sechstklässler wieder da

Eine Schülerin sitzt zu Beginn des Unterrichts auf ihrem Platz. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Nach mehr als zwei Monaten Corona-Zwangspause sind am Montag bis zu 107 000 weitere Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz in den vertrauten Schulalltag zurückgekehrt. An den Grundschulen begann der Präsenzunterricht in den dritten Klassen - dort sind die Viertklässler bereits am 4. Mai zurückgekehrt.



Wieder in der Schule sind auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 an den Realschulen plus, den Integrierten Gesamtschulen und den Gymnasien.

Die höheren Klassen der weiterführenden Schulen haben bereits am 4. Mai den Präsenzunterricht wieder aufgenommen. Damit erhalten jetzt seit Beginn der schrittweisen Öffnung der Schulen am 27. April etwas mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen wochen- oder phasenweise Präsenzunterricht.

„Die Fünft- und Sechstklässler sind gut angekommen“, sagte die Leiterin des Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss in Mainz, Karin Ding. „Sie sind sehr diszipliniert gewesen.“ Zur Pause sollen Abstandsmarkierungen auf dem Schulhof dabei helfen, die Hygieneregeln einzuhalten. Auch gibt es nach Angaben der Schulleiterin verstärkte Pausenaufsichten, die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen werden von Lehrkräften in die Pause geführt und auch wieder abgeholt.