Absteiger Kaiserslautern bastelt fleißig an Drittliga-Kader

Beim 1. FC Kaiserslautern laufen die Planungen für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga auf Hochtouren. Vor dem vorerst letzten Zweitligaauftritt beim FC Ingolstadt am Sonntag (15.30 Uhr) nimmt der künftige Kader immer mehr Konturen an. dpa