Absteiger Kaiserslautern gewinnt mit 1:0 gegen Heidenheim

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich in seinem vorerst letzten Zweitliga-Heimspiel erfolgreich von seinen Fans verabschiedet. Die bereits als Absteiger in die 3. Liga feststehenden Pfälzer besiegten am Sonntag den 1. FC Heidenheim vor 26 453 Zuschauern mit 1:0 (0:0). Durch den Treffer von FCK-Stürmer Sebastian Andersson in der 68. Minute müssen die Heidenheimer weiter um den Klassenerhalt zittern. Vor dem letzten Spieltag beträgt deren Vorsprung auf den Relegationsplatz nur zwei Zähler. Mit einem Punkt im direkten Kellerduell gegen Greuther Fürth kann sich der FCH aber in der kommenden Woche aus eigener Kraft retten. dpa