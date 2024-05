Fußball Abstiegskampf: Kaiserslautern will gegen Magdeburg nachlegen

Funkel appellierte am Donnerstag an die Unterstützung der Anhänger: „Das ist keine Kritik, aber ich wünsche mir, dass die Zuschauer etwas geduldiger sind. Uns helfen keine Pfiffe. Gerade in schwierigen Situationen braucht die Mannschaft die Unterstützung, auch wenn ein Ball mal zurück zum Torwart gespielt wird. Wir brauchen Geduld, das ist das Wesentlichste am Samstag. Und die müssen wir alle haben.“