Absturz von Flugzeugteil in Mainz war kein Einzelfall

Zwei Monate nach dem Sturz eines Flugzeugteils in einen Garten in Mainz hat eine Grünen-Anfrage an die Bundesregierung ergeben, dass solche Vorfälle durchaus öfter vorkommen. Demnach erfasste das Luftfahrtbundesamt seit 2008 insgesamt 408 Fälle: 57 in der zivilen Luftfahrt und 351 beim Militär. dpa