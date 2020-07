Abtei Tholey öffnet Kirche mit Richter-Fenstern im September

Tholey Das Benediktinerkloster im saarländischen Tholey öffnet im September seine Abteikirche mit den neuen Kirchenfenstern des Künstlers Gerhard Richter. Der genaue Termin und das Programm sollen am heutigen Donnerstag (10.30 Uhr) in Tholey bekanntgegeben werden.

Die drei großen Fenster von Richter sind in München in den Glaswerkstätten Gustav van Treeck gefertigt worden. Die ersten beiden äußeren Chorfenster sollten ab der nächsten Woche eingebaut werden, sagte die Geschäftsführerin der Gustav van Treeck - Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei in München, Katja Zukic. Das Fenster in der Mitte folge dann bis Anfang September.