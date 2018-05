später lesen Kloster Abteikirche in Himmerod nach Brand wieder eröffnet FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Zehn Monate nach einem Brand ist die Abteikirche des Klosters Himmerod am Sonntag wieder eröffnet worden. Rund Tausend Gläubige kamen zu einem Festgottesdienst, in dem der Trierer Bischof Stephan Ackermann für „einen geistlichen Neubeginn in Himmerod“ betete. dpa