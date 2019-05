Katholische Kirche : Abtwahl in Benediktinerabtei Maria Laach abgebrochen

Hintergrund

Die Benediktinerabtei am Laacher See in der Vulkaneifel wurde 1093 gegründet und im Zuge der Säkularisation 1802 aufgelöst. 1892 erfolgte die Wiederbesiedlung durch Benediktinermönche aus der Erzabtei Beuron. Dem Kloster gehören derzeit rund 30 Benediktiner an. Die zwölf mittelständischen Betriebe von Maria Laach, darunter Klosterverlag, Buch- und Kunsthandlung, Buchbinderei, Keramikmanufaktur, Klostergärtnerei, Seehotel, Kunstschmiede, Fischerei und Hofladen, haben rund 250 Angestellte.