AC Florenz gewinnt Opel Cup vor Mainz 05 und Athletic Bilbao

Der FSV Mainz 05 hat den ersten Pokalgewinn der neuen Saison verpasst. Der Fußball-Bundesligist kassierte am Sonntag beim Opel Cup in der eigenen Arena in beiden Partien über jeweils 45 Minuten gegen AC Florenz und Athletic Bilbao zwar kein Gegentor, verlor das entscheidende Elfmeterschießen gegen Florenz aber mit 4:5. Als Zeichen des Erfolgs erhielten die Italiener, die sich am Samstag mit 1:1 von Fortuna Düsseldorf getrennt hatten, einen riesigen Pokal. dpa