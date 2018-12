später lesen Acht Autos bei Autohandel in Flammen Teilen

Auf dem Gelände eines Mainzer Autohändlers sind in der Nacht zum Sonntag acht Autos in Brand geraten. Zeugen hatten zunächst nur ein brennendes Fahrzeug gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte. dpa