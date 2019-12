Acht Leichtverletzte bei Brand in Seniorenwohnheim

Ein Blaulicht. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Alzey Bei einem Feuer in einem Seniorenwohnheim in Alzey sind am Montag acht Bewohner leicht verletzt worden. Sie hätten Rauchvergiftungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand sei am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Zimmer in der ersten Etage des Hauses ausgebrochen.

