Acht Menschen erleiden Rauchvergiftung bei Wohnungsbrand

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht im Sonnenuntergang auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa

Koblenz Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz sind mehrere Menschen verletzt worden. Acht Bewohner mussten wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.



