Polizeieinsatz Acht Verletzte nach Streit in Ludwigshafener Fußgängerzone

Bei einem Streit in der Fußgängerzone in Ludwigshafen sind acht Menschen leicht verletzt worden. Ein 54-Jähriger wollte seine Tochter abholen und geriet dabei mit ihren fünf jugendlichen Begleitern aneinander, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es sei zu einer Schlägerei unter allen Beteiligten gekommen.