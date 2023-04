Wetter Blauer Himmel und Sonnenschein: Warum Sie sich jetzt gut vor Sonnenbrand schützen müssen

Viele Webseiten oder Apps, die Wettervorhersagen anbieten, teilen ihrem Nutzer auch die Intensität der Sonnenstrahlen des jeweiligen Tages mit. Sie wird mit dem UV-Index in zwölf Stufen unterteilt. Bereits ab einem UV-Index von 3 wird Sonnenschutz empfohlen. Ein Wert, der auch problemlos bei einem klaren Frühlingshimmel erreicht werden kann. In der Mittagszeit von 11 bis 15 Uhr ist der Sonneneinfluss am höchsten. In Rheinland-Pfalz erreicht der UV-Index erreicht aktuell mäßig hohe Werte. „Wer länger als 15 bis 20 Minuten in der Sonne verweilt, der sollte sich bitte gut eincremen“, rät Diplom-Meteorologe Dominik Jung.