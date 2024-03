Bischof Ackermann: Ostern will Glauben und Hoffnung neu beleben

Wichtig sei es, sich nicht in Trauer und Ratlosigkeit einzunisten. Wie damals am ersten Ostertag sei der Auferstandene auch in unserer Zeit unterwegs zu uns Menschen. „Wir müssen ihm nur Gelegenheit geben, dass er auch uns treffen kann, uns überraschen und zu einem neuen und vertieften Glauben führen kann“, sagte Ackermann.