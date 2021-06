Ackermann: Stärkung von Unabhängigem Missbrauchsbeauftragten

Trier/Bonn Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch braucht es auf politischer Ebene eine feste Instanz: Der unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung müsse gesetzlich festgeschrieben und besser ausgestattet werden, fordert der Bischof von Trier.

Das Amt des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) muss nach Ansicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann gestärkt werden. „Es braucht auf der politischen Ebene eine Institution, die sich explizit für den Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen sexuelle Gewalt einsetzt“, sagte Ackermann als Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) für Fragen des sexuellen Missbrauchs in Trier der Deutschen Presse-Agentur.

Rörig hat vor einem Jahr mit Ackermann in einer gemeinsamen Erklärung verbindliche Kriterien und Standards zur unabhängigen Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche unterzeichnet. Diese Erklärung macht laut Ackermann klar, „dass die Kirche nicht alleine Aufarbeitung betreiben kann, sondern externe Hilfe durch Betroffene und andere Experten und Wissenschaftler braucht.“ Er halte das für einen sinnvollen Weg.

In der Erklärung wurde festgelegt, dass sich alle 27 Bistümer in den nächsten fünf Jahren einer unabhängigen Aufarbeitung durch eigens eingerichtete Kommissionen stellen müssen. „Fast alle Bistümer haben sich unmittelbar nach der Unterzeichnung an die Umsetzung gemacht“, sagte Ackermann. Er sei froh, „dass fast überall die Einrichtung der Kommissionen auf den letzten Metern ist“.