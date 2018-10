später lesen ADAC erwartet Staus am kommenden Wochenende FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Der ADAC warnt vor vermehrten Staus am kommenden Wochenende, auch in Rheinland-Pfalz. Der Grund dafür sind die beginnenden Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. In Rheinland-Pfalz sei vor allem die A6 auf dem Streckenabschnitt zwischen Kaiserslautern und Mannheim betroffen, erwartet der Automobilclub. dpa