ADAC Mobilitätsindex: Viel Pkw-Verkehr in Rheinland-Pfalz

Koblenz Rheinland-Pfalz hat nach dem Saarland die zweithöchste Motorisierungsquote aller Bundesländer. Das geht aus dem am Montag erstmals veröffentlichten ADAC Mobilitätsindex hervor, der Daten zu den Themengebieten Verkehrssicherheit, Umwelt und Klima, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Bezahlbarkeit auswertet.

Der intensive Pkw-Verkehr sorgt in Rheinland-Pfalz laut Mobilitätsindex für einen sehr hohen Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen. Das Land rangiert hier den Angaben zufolge in der Spitzengruppe der Bundesländer. Die Belastungen mit Luftschadstoffen seien trotz einiger Ausreißer nach oben wie etwa in Mainz moderat.