ADAC: Staus in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Mainz/Saarbrücken Zu Beginn der Weihnachtsferien müssen Autofahrer in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit langen Staus und Behinderungen rechnen. Der verkehrsreichste Tag werde der Freitag (20. Dezember), wie der ADAC am Mittwoch mitteilte.

Auf den Autobahnen in Ballungsgebieten kann es den Angaben nach vor allem am Samstag (21. Dezember) und am Montag (23. Dezember) voll werden. Dort tummeln sich laut ADAC noch viele Last-Minute-Einkäufer auf Geschenkejagd. Die Samstage (21. und 28. Dezember) gelten zudem als Reisetage für Wintersportler. Autofahrer sollten daher auf Straßen in Richtung der Skigebiete mehr Zeit einplanen.