ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring abgesagt

Renntrucks starten zum Rennen beim ADAC-Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Nürburg - Der diesjährige ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Die Entscheidung sei schwierig, aber unumgänglich gewesen, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Die 35. Auflage der internationalen Veranstaltung hätte eigentlich vom 17. bis zum 19. Juli am Nürburgring (Eifel) stattfinden sollen.



Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hatte die Bundesregierung Großveranstaltungen bis zum 31. August generell untersagt.