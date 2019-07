ADAC: Viele Lkw-Fahrer kennen ihre elektronische Hilfe nicht

Nürburg Viele Lkw-Fahrer wissen laut ADAC und TÜV nicht, welche elektronischen Helfer in ihren Lastwagen eingebaut sind. Auch die Funktionen und Grenzen ihrer Fahrerassistenzsysteme seien etlichen Lkw-Fahrern unbekannt, teilten ADAC Mittelrhein und TÜV Rheinland anlässlich ihrer Fachtagung Truck Symposium am Freitag am Nürburgring mit.

Gerade bei Lkw-Flotten mit Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller könne dies der Fall sein.

Der Vorsitzende des ADAC Mittelrhein, Klaus Manns, forderte laut Mitteilung, Funktion und Bedienung aller sicherheitsrelevanten Systeme in Lastwagen ähnlich wie bei Warnblinkschaltern zu standardisieren. Schulungen mit den elektronischen Helfern müssten in die Fortbildungen für Lkw-Fahrer integriert werden.