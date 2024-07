Stress im Urlaub ADAC warnt vor schlimmstem Stau-Wochenende: Prognose für den Reiseverkehr

Ein weiteres Detail ist interessant für Urlauber, die in Richtung Süden fahren. In Bayern ist nämlich das Sonntagsfahrverbot für Lkw teilweise aufgehoben worden. Wegen der Hochwasserkatastrophe dürfen auch Fahrzeuge über 7,5 Tonnen am Sonntag auf den Autobahnen fahren, sofern die Fahrt den Rettungs-, Hilfs- und Aufräumarbeiten dient. Für den gleichen Zweck ist in Bayern derzeit auch noch das Fahrverbot nach der Ferienreiseverordnung aufgehoben. Das Fahrverbot für schwere Lastwagen gilt in der Reisezeit eigentlich an allen Samstagen in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr für die gesetzlich festgelegten Autobahnabschnitte.