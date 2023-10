Kein Kinderkram Adventskalender für Erwachsene im Test: Welche machen wirklich Spaß?

Salz, Pfeffer, Basilikum, vielleicht noch Rosmarin: So gut wie jeder hat ein Standard-Set an Gewürzen im Küchenschrank. Für alle, die gerne mal etwas Neues im Soßentopf ausprobieren wollen, gibt es den Adventskalender von Just Spices. In 23 Tütchen und einer Dose kriegen Hobbyköche die verschiedensten Gewürzmischungen serviert – und das für knapp 30 Euro.