Ein Einfamilienhaus in Guntersblum (Landkreis Mainz-Bingen) ist vermutlich wegen eines Adventskranzes in Brand geraten und vorerst unbewohnbar. Das Feuer richtete einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro an, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. dpa