Älterer Autofahrer will auf Autobahn wenden: Schwerverletzte FOTO: Stefan Puchner

Ein 86 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochmittag beim Wenden auf der Autobahn 61 nahe Kruft einen anderen Wagen gerammt. Das aus Wuppertal stammende Ehepaar in diesem Wagen sei schwer verletzt worden, teilte die Autobahnpolizei in Mendig mit. Der Mann und die Frau wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher kam unverletzt davon. Er hatte beim Auffahren auf die Autobahn noch auf dem Beschleunigungsstreifen gemerkt, dass er falsch gefahren war und wenden wollen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf einer Länge von zehn Kilometern. dpa